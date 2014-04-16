США должны предоставить Украине оружие – сенатор Маккейн

Об этом один из ведущих деятелей Республиканской партии заявил, находясь на военной базе НАТО в литовском городке Зокняй, сообщает Радио Свобода.

«Думаю, мы должны предоставить оборонительные и легкие вооружения, бронежилеты, приборы ночного видения, топливо для реактивных двигателей. Есть много вещей, в которых украинцы нуждаются прямо сейчас, когда Путин продолжает нарушать их территориальную целостность. Почти позорно, как мало мы сделали до сих пор. Мы не сделали достаточно, чтобы помочь Украине, мы должны сделать намного больше», - сказал Маккейн.

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По его мнению, отсутствие помощи «только поощряет Путина» к эскалации конфликта с Украиной.

Вчера в Латвии сенатор Маккейн сказал, что считает недостаточными санкции, введенные США и Евросоюзом против России за ее действия в отношении Украины.