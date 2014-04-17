Пророссийские митингующие вошли в международный аэропорт "Донецк"

Эту информацию "ОстроВ" подтвердили в самом аэропорту.

"Да, у нас есть "гости". Они внутри терминала. Активных действий не предпринимают. Аэропорт работает в обычном режиме", - передает агентство.

Ранее сепаратисты, захватившие здание Донецкой облгосадминистрации в Донецке, необднократно заявляли о необходимости блокировать работу аэропорта, чтобы не допустить в город "Правый сектор".Читайте такжеСепаратисты могут захватить аэропорт в Донецке, военные готовы применить оружие

Сейчас к аэропорту им. Прокофьева в Донецке движется группа людей с флагами так называемой "Донецкой республики". Об этом сообщает корреспондент "Новости Донбасса".

Их около 100 человек. Вокруг аэропорта ездят машины с георгиевскими ленточками. Колличество людей увеличивается. Продолжают подьезжать машины с георгиевскими лентами. Люди продвигаются ближе к зданию, оружия пока у них не наблюдается.