Пророссийские митингующие вошли в международный аэропорт "Донецк"

17:01, 17 апреля 2014
Политика
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Пророссийские митингующие пришли в международный аэропорт "Донецк".

Фото з Facebook аэропорта

Эту информацию "ОстроВ" подтвердили в самом аэропорту. 

"Да, у нас есть "гости". Они внутри терминала. Активных действий не предпринимают. Аэропорт работает в обычном режиме", - передает агентство. 

Ранее сепаратисты, захватившие здание Донецкой облгосадминистрации в Донецке, необднократно заявляли о необходимости блокировать работу аэропорта, чтобы не допустить в город "Правый сектор".Читайте такжеСепаратисты могут захватить аэропорт в Донецке, военные готовы применить оружие

Сейчас к аэропорту им. Прокофьева в Донецке движется группа людей с флагами так называемой "Донецкой республики". Об этом сообщает корреспондент "Новости Донбасса".

Их около 100 человек. Вокруг аэропорта ездят машины с георгиевскими ленточками. Колличество людей увеличивается. Продолжают  подьезжать машины с георгиевскими лентами. Люди продвигаются ближе к зданию, оружия пока у них не наблюдается. 

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