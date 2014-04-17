В поезде «Севастополь-Днепропетровск» задержали трех украинцев, которые везли почти 5 млн грн

Почти 5 миллионов гривень обнаружили сегодня в железнодорожном пункте контроля «Мелитополь» сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Их везли из Крыма на материковую часть Украины трое украинцев, жителей Севастополя, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Во время пограничного контроля поезда «Севастополь - Днепропетровск», учитывая анализы рисков, правоохранители решили осмотреть их вещи более тщательным образом. Как выяснилось впоследствии, недаром. При проверке багажа у мужчин в их чемоданах нашли почти 5 миллионов гривень. Они явно готовились к этой операции, ведь спрятали наличные в двойном дне своей клади.

В настоящее время их передали сотрудникам СБУ для выяснения, кому и куда предназначалось такое количество денег.

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Напомним, что 15 апреля в этом же пункте контроля пограничники выявили курьеров, которые везли 1,8 миллиона гривень. Парень и трое девушек в возрасте до 30 лет ехали в поезде «Симферополь - Днепропетровск». Из предварительных объяснений, они были курьерами и должны были доставить деньги для проплаты антиукраинских митингов в восточных регионах Украины.