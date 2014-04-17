Путин - Киселеву: Чего вы так боитесь. Мы сами всех задушим

Об этом он заявил, отвечая на вопрос одиозного российского журналиста Дмитрия Киселева об Альянсе, передает ТСН.

В частности, журналист выразил обеспокоенность относительно того, что "чувствует, как НАТО его душит". "Чего вы так боитесь? Мы сами всех задушим", - ответил президент России во время "прямой линии" с россиянами в четверг, 17 апреля.

Путин пожаловался на расширение НАТО на восток за счет бывших стран Варшавского договора, а затем за счет стран Прибалтики.

Читайте такжеПутин: Западные украинцы были второсортными, отсюда истоки национализма"Я спрашивал: "Для чего вы это делаете? Достаточно заключить договор".

Ответ: "Вас это не касается. Народы имеют право сами решать, куда вступать и как зашищать себя". Это правда. Но и нам тоже нужно как-то реагировать на размещение вооружений у нас на границе", - заявил Путин, добавив, что "частично принятие Крыму тоже обусловлено расширением НАТО".

"Если туда (в Крым, - ред.) зайдут войска НАТО, они же там поставят ударные средства. Россию будет вытеснена из Причерноморья. У нас там останется 400-650 километров береговой линии", - посетовал Путин, пообещав "реагировать на обстоятельства".

Читайте такжеУкраина может иметь отношения с Россией только после Путина - ГриценкоКроме того, президент РФ заявил, что комплексы ПРО (противоракетной обороны) является не оборонительными системами, а частью вынесенного на периферию наступательного комплекса, и назвал их установку "раздуванием гонки вооружения".

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность российского народа", - пригрозил Путин. Как сообщалось ранее, Путин признал, что зеленые человечки в Крыму - это российские войска.