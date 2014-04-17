В ВР объявлен перерыв до 16:00 для консультации лидеров фракций и групп

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что к нему обращаются народные депутаты с предложением провести заседание руководителей групп и фракций парламента для того, чтобы “выйти на совместное заявление или общий меморандум по вопросам мирного урегулирования ситуации в восточных регионах нашей страны”.

Турчинов отметил: “Мы говорили с депутатами всех фракций и сейчас я встречался с депутатской фракцией Партии регионов и они также предлагают снова наработать материалы, наработать формат относительно попытки мирного урегулирования ситуации в Донецке, особенно это важно накануне великого христианского праздника».Читайте такжеВР приняла постановление о возобновлении призыва в армию

«Мы за то, чтобы использовать все возможности мирного урегулирования проблемы, мы за то, чтобы все наши граждане сообща, независимо от того, где они живут - в Донецке или во Львове, сообща строили наш общий дом Украину”, - подчеркнул Турчинов.

В то же время он добавил, что те “террористы и диверсионные группы, которые работают сейчас на территории Донбаса, вряд ли или заинтересованы в этом процессе. Но в то же время сотни тысяч наших граждан, я убежден, это безусловно (речь идет о мирном урегулировании ситуации — УНИАН) поддержат”.

Турчинов пригласил на 13.30 лидеров фракций и групп на консультации.

Сегодняшнее заседание парламента продолжится в 16.00.