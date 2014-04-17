ВР приняла постановление о возобновлении призыва в армию
Депутаты рекомендуют Минобороны изучить вопрос о развертывании учебно-тренировочных центров для добровольцев, а Минобразования - определить целесообразность расширения изучения начальной военной подготовки в школах и возобновлении работы военных кафедр при вузах.
Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (№4519) проголосовал 231 народный депутат из 308, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением, парламент рекомендует исполняющему обязанности президента Украины изучить целесообразность возобновления призыва в Вооруженные силы Украины.
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Кроме того, ВР рекомендует Министерству образования и науки Украины определить целесообразность расширения изучения начальной военной подготовки в курсе «Защита Отчизны» в средних общеобразовательных учебных заведениях, возобновления работы военных кафедр при высших учебных заведениях.
Также рекомендуется Министерству обороны Украины изучить вопрос о развертывании учебно-тренировочных центров для добровольцев, которые могут привлекаться на службу в военном резерве и составы отрядов территориальной обороны.
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Кабинету министров Украины рекомендуется проработать вопрос финансового обеспечения указанных выше мероприятий.
Контроль за исполнением этого постановления возлагается на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
Это постановление вступает в силу со дня его принятия.