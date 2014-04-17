Путин: Власть Украины совершила преступление, начав антитеррористическую операцию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Вместо того, чтобы наладить диалог с этими людьми, на места губернаторов, на места руководителей регионов из Киева прислали своих назначенцев. Это местные олигархи, миллиардеры. Люди и так к олигархам относятся с большим подозрением и считают, что они нажили свои миллиарды, эксплуатируя народ, разворовывая государственное имущество, а тут еще их прислали как администраторов, руководителей целых регионов», - считает Путин.

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По его мнению, это вызвало недовольство, и люди начали выдвигать лидеров из своей среды.

«Что сделала власть? Пересаджала всех в тюрьму, и это на фоне того, что националистические формирования не разоружаются, а наоборот - стали еще более угрожать применением силы на востоке. На востоке люди сами начали вооружаться», - уверен президент РФ.

Как заявил Путин, вместо того, чтобы осознать, что «в регионе происходит что-то неладное в Украинском государстве, и сделать попытки к диалогу, начали еще больше угрожать силой».

«Дошли до того, что направили на гражданское население танки и авиацию. Это еще один очень серьезное преступление киевских сегодняшних властителей. Надеюсь, что удастся все-таки понять, к какой яме, пропасти движется сегодняшняя власть и влечет за собой страну», - сказал он.

По мнению Путина, в этом смысле очень важны четырехсторонние переговоры Украина - США - Евросоюз - Россия. «Очень важно сегодня вместе подумать, как выходить из ситуации, и предложить людям настоящий диалог», - сказал он.