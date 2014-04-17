Против судей КС, расширивших полномочия Януковича, завели дела

Об этом, как сообщает Украинская правда со ссылкой на 5 канал, заявил и. о. генерального прокурора Олег Махницкий.

"Есть процессуальные препятствия, являются так называемые гарантии независимости судей, которые предусматривают специальный порядок привлечения судьи к ответственности", - сказал и.о. генпрокурора.

"Я могу вам сказать о том, что на сегодняшний день расследуется ряд уголовных дел, в том числе это касается и судей конституционного суда, которые предоставили Януковичу чрезмерные полномочия и способствовали ему в узурпации власти", - рассказал он.

Также, по его словам, сейчас расследуются уголовные производства по судьях общих судов, которые принимали неправосудные решения, прокуроров, следователей.

Читайте такжеВСУ: Судей должны выбирать специалисты, а не народ"Это судьи Печерского и Шевченковского суда г. Киева. Это судьи ряда других судов, которые, в частности, принимали незаконные решения о привлечении к уголовной, административной ответственности участников Майдана", - говорит Махницкий.

"Это мы имеем последние события. Также мною дано указание прокурорам о том, чтобы исследовались не только последние события, но и по другим фактам, которые имели место и до событий на Майдане", - заявил Махницкий.

Также он сообщил, что за март-апрель этого года по фактам сепаратизма есть 214 уголовных производств, 92 человека, которые являются фигурантами таких производств, уже арестованы.

"За этот период времени уже заведено 214 уголовных дела только по фактам сепаратизма. Подозреваемые разные. Из них 92 человека уже арестованы, и одно дело уже направлено в суд и уже вынесен приговор", - сказал Махницкий.

"Это разные лица, которые принимали участие в различных сепаратистских действиях - это, в том числе, и должностные лица, и местные депутаты, но хочу еще сказать, что в течение 11 апреля, до сегодняшнего дня, когда эти горячие события происходили, за это только время принято 41 уголовное производство. То есть прокуратура работает, есть задержанные лица, мы реагируем на такие факты мгновенно", - заявил Махницкий.