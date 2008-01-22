Кучма рассказал, как ему «Украина без Кучмы»

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает оптимальным для Украины на сегодня статус нейтрального государства.

Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине» от 22 января.

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, Л.КУЧМА отметил, что его позиция по этому вопросу осталась неизменной - он выступает за активное сотрудничество с Альянсом. «Так поступает и Россия, кстати, в более широком формате», - добавил он.

В тоже время Л.КУЧМА считает, что решение о членстве в НАТО должно приниматься народом на референдуме. «Я бы лично голосовал против», - сказал он.

Экс-президент также отметил, что является сторонником членства Украины в ЕС. «Моя позиция в этом вопросе следующая: в Европу нужно прийти, решив, прежде всего, у себя дома три базовые задачи. Во-первых - с дееспособным государством, во-вторых - с конкурентоспособной экономикой, в-третьих - со сформировавшейся нацией и утвердившейся национальной идентичностью»,- сказал Л.КУЧМА, отметив, что это глобальные и долгосрочные задачи.

По его мнению, такая интеграция предполагает активную не только западную, но и восточную политику, всестороннее углубление сотрудничества с Россией. «Отделенная от России «китайской стеной» Украина - не интересна для ЕС», - сказал Л.КУЧМА.

Экс-президент считает, что в последние годы Украина не приблизилась, а наоборот - отдалилась от ЕС. В частности, удельный вес ЕС во внешней торговле Украины за три последних года не только не вырос, а снизился. В тоже время он отмечает положительные моменты. Л.КУЧМА подтвердил, что был и остается сторонником полномасштабного сотрудничества с Россией в рамках Единого экономического пространства. «И чем мы быстрее поймем это, тем лучше будет для Украины. Иначе останемся в рамках индустриально-аграрной периферии», - добавил он.

Экс-президент также выразил обеспокоенность неопределенностью в перспективах развития страны. "Куда мы сейчас идем - возвращаемся назад в лоно социализма или продолжаем строить рыночную экономику?», - сказал он.

«Ну, а если конкретно ответить на вопрос: «И как мне Украина без Кучмы» - то могло быть и хуже», - отметил экс-президент.

По словам Л.КУЧМЫ, "глядя на Украину без Кучмы", он не смакует недостатки, а радуется всему положительному.