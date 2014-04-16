Пан Ги Мун: отправка миротворцев ООН в Украину сейчас невозможна

Отправка миротворческих сил в Украину в настоящий момент невозможна, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Об этом сообщают РИА Новости.

"Сейчас посылать войска мне не кажется очень применимым", — заявил Пан Ги Мун в интервью мексиканскому изданию Reforma.

Для отправки "голубых касок" в регион нужен мандат Совета Безопасности ООН, напомнил он. "Без четкого мандата и разрешения Совбеза я не могу предпринять никаких действий", — сказал генсек.

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Как ранее сообщал УНИАН, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном сказал, что Украина не возражает против того, чтобы провести совместную антитеррористическую операцию на востоке с миротворческими силами ООН.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что намерение Киева привлечь ООН к участию в "противоправных действиях" на юго-востоке Украины является неприемлемым.