Сегодня Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине

Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации с правами человека на востоке Украины 16 апреля в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по киевскому времени). Об этом сообщили корр. ИТАР-ТАСС в постоянном представительстве Литвы, созвавшей сессию СБ.

"Это уже подтверждено. Председательствующая в СБ ООН Нигерия разослала уведомление, согласно которому встреча состоится в среду в 16:00", - сообщила пресс-атташе постпредства Рута Язукевичуте. Она подтвердила, что с отчетом по ситуации на востоке Украины перед членами Совета выступит помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович.

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В минувший вторник в Женеве был представлен доклад наблюдателей ООН по ситуации с правами человека в Украине, подготовленный Шимоновичем. С начала марта помощник генсека посетил Киев, Львов, Харьков, а также крымские города Севастополь и Симферополь.

В докладе Шимонович требует от Киева гарантировать участие меньшинств в политической жизни Украины. Шимонович также ставит под сомнение результаты референдума, который проводился 16 марта в Крыму.