Военные наблюдатели ОБСЕ посетили Сумскую область

Группа военных наблюдателей шести государств-участниц ОБСЕ в составе 6 человек сменила инспекционную миссию под руководством Польши, которая находилась в области 4-5 апреля, сообщает пресс-слежба Сумской ОГА.

«Наша задача - ознакомление с деятельностью военных сил в Украине, фиксация фактов возможной нетипичной военной деятельности и предупреждения эскалации конфликта», - отметил руководитель группы, представитель Нидерландов майор Джек де Кляйне.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ: Ситуация в восточных регионах Украины напряженнаяЧитайте такжеНаблюдатели ОБСЕ прибыли в Украину по приглашению министерств обороны и иностранных дел Украины.

В составе группы - представители стран Бенилюкса, Грузии, Чешской Республики и Швеции. Ранее они находились в Черниговской области, вчера в Сумской, а сегодня должны отбыть в Харьковскую.

По результатам мониторинга военные эксперты предоставят отчет, в котором дадут оценку ситуации в северных и северо-восточных регионах Украины.