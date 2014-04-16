Новым спецподразделениям милиции обещают зарплату от $ 1 тыс

Региональные правоохранительные силы будут формироваться в тех областях, где существует угроза сепаратизма и чувствуется деморализация местной милиции, сообщает ТСН.

Набор добровольцев объявили в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях. В планах создать 7 структур.

Батальон спецназначения в Днепропетровске будет называться "Днепр". Его формируют из патриотов и бывших военных. Командование доручат офицерам-афганцам. Защитников Родины будут мотивировать и деньгами. Обещают зарплату от тысячи долларов и выше.