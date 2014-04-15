Рада приняла законопроект по предотвращению дискриминации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект разработан с целью выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

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Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан с целью учета международных стандартов и рекомендаций в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также замечаний к Закону «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», высказанных международными экспертами по: определение терминов, которые употребляются в законе; расширение перечня признаков, дискриминация по которым запрещается; сферы действия закона; форм дискриминации; полномочий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В Гражданском процессуальном кодексе Украины предлагается установить, что каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, кроме случаев, установленных статьей 61 настоящего кодекса. В случае наведения истцом фактов, которые подтверждают, что имела место дискриминация, обязанность доказывания необоснованности исковых требований в этой части возлагается на ответчика.

В Законе "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" предлагается определить, что лицо, которое считает, что в отношении него было применено дискриминацию по признаку пола или она стала объектом сексуальных домогательств, имеет право обратиться с жалобой в государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления и их должностных лиц, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и/или в суд в порядке, определенном законом.

Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда, нанесенных в результате дискриминации по признаку пола или сексуальных домогательств, определяется Гражданским кодексом Украины и другими законами.

В Законе "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" предлагается определить, что дискриминация - ситуация, в которой лицо и/или группа лиц по их признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного состояния, места проживания, по языковым или другим признакам, которые были, есть и могут быть действительными или воображаемыми, понесла, подвергается или может подвергнуться ограничения в любой форме.

В то же время косвенная дискриминация - ситуация, в которой вследствие реализации или применения формально нейтральных правовых норм, критериев оценки, правил, требований или практики для лица и/или группы лиц по их определенными признаками возникли или могут возникнуть менее благоприятные условия или положение, кроме случаев, когда их реализация или применение преследуют правомерное, объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми.

Объявление намерения о дискриминации - публичные действия, направленные на разглашение желание обращаться с лицом и/или группой лиц по их определенными признаками менее благосклонно, чем с другим лицом и/или группой лиц в аналогичной ситуации.

Действие закона, в случае принятия, предлагается распространить на отношения между всеми юридическими лицами публичного и частного права, а также физическими лицами, которые находятся на территории Украины.

Его действие будет распространено на такие сферы общественных отношений: общественно-политическая деятельность; государственная служба и служба в органах местного самоуправления; правосудие; трудовые отношения, в том числе, применение работодателем принципа разумного приспособления; здравоохранение; образование; социальная защита; жилищные отношения; доступ к товарам и услугам; на другие сферы общественных отношений.

Устанавливается, что формами дискриминации являются: прямая дискриминация; косвенная дискриминация; объявлен намерение о дискриминации; подстрекательство к дискриминации; пособничество в дискриминации; ущемление.