На военном аэродроме под Краматорском началась стрельба, в воздухе летает штурмовик

Как сообщают «Новости Краматорска», до этого момента над аэродромом кружил военный самолет. Судя по фото, Су-25. Он летал очень низко. Полетав около получаса, самолет улетел в донецком направлении. После этого к аэродрому подъехали несколько машин скорой помощи и МЧС. Оттуда слышны взрывы и выстрелы.

В то же время, как передает корреспондент Еспресо.TV, 10-15 минут назад украинский самолет хотел совершить посадку на аэродроме, но его обстреляли.

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В результате самолет улетел. Впоследствии туда направились автомобили скорой помощи.

Также из воинской части, которая находится рядом с аэродромом, Еспресо.TV сообщают, что начался штурм админздания аэродрома. Над местом происшествия кружат самолеты, но чьи они - неизвестно.

В то же время, как сообщили жители Краматорска, неизвестный самолет обстрелял наземные позиции, после чего улетел с места событий . Позже к аэродрому прибыл БТР, но неизвестно кому он принадлежит.

Видео Sergey Gakov