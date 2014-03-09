Грузовики с военными РФ прибыли к аэродрому в Новофедоровке

Четыре грузовых автомобиля с российскими военнослужащими прибыли в воскресенье на территорию аэродрома в Новофедоровке (Сакский район) в Крыму.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил Владислав Селезнев, руководитель крымского медиа-центра Министерства обороны Украины.

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«Как сообщают источники из Сакской морской авиационной бригады, в эти минуты к территории аэродрома, что в Новофедоровке, прибыли 4 грузовых автомобиля с российскими военнослужащими. Там же находятся 2 грузовика с активистами. В небе над аэродромом совершают облет пара вертолетов МИ-24. Около десятка легковых гражданских автомобилей пытаются проникнуть на территорию аэродрома со стороны прилегающих сел», - написал Селезнев на своей странице в соцсети Фейсбук.

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По словам представителя Минбороны, российские военнослужащие настаивают, чтобы их пропустили на территорию аэродрома.

«Командир бригады отправился на переговоры. Ситуация отслеживается», - отмечает Селезнев.