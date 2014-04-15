В Кировском ночью сняли флаг сепаратистов, а в Новогродовке не дали его повесить

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, в Новогродовку приехал представитель провозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») с целью вывесить в городе флаг данной республики. Местные жители воспрепятствовали его действиям и заявили, что они за действующую власть. В данное время ведутся переговоры.

А в городе Кировское минувшей ночью местными жителями был снят флаг «Донецкой народной республики», поэтому над исполкомом остались флаги Украины и области.

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Также в ОГА сообщили, что в г. Селидово представитель «ДНР» инициировал сбор граждан для обсуждения ситуации в Украине и высказыванию своей позиции, 50 человек находятся в ожидании.

В Артёмовске городской голова провёл пресс-конференцию, на которой призвал жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

В Дзержинске готовится внеочередная сессия городского совета.

В Амвросиевском районе 150 жителей города возле здания горсовета требуют отставки Амвросиевского городского головы.

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В Краматорске здание исполкома занято протестующими, которые не препятствуют работе сотрудников. Городской голова проводит встречу с митингующими.

В ОГА также сообщили, что немного снято напряжение в городах Мариуполе, Макеевке и Енакиево, где власти смогли достигнуть определённых договорённостей с протестующими.

В то же время очень напряжённой остаётся ситуация в Славянске, где городской голова провела совещание во Дворце культуры, однако работники исполкома не могут выполнять свои обязанности.

В Горловке остаются захваченными здания исполкома горсовета и милиции, и сотрудники исполкома не могут выполнять свои обязанности, хотя захватчики заняли только 1 этаж.