В Украине представили Институт социальной защиты граждан

«Когда я работала министром социальной политики, я своими глазами увидела столько людского горя, что, скажу честно, мне было очень сложно сдерживать эмоции и не принимать всё близко к сердцу. Те, кто когда-то бывал в санаториях для ветеранов, интернатах для детей-инвалидов и детей-сирот, реабилитационных центрах, территориальных центрах социальной помощи и т.д. поймут, о чем я говорю. Проработав год на посту министра, для себя я осознала, что теперь проблемы и боль всех, кто нуждается в поддержке и защите, это уже и мои проблемы», - сказала Королевская.

Уже сегодня результаты исследований Института социальной защиты граждан показали: киевская область лидирует по задолженности выплаты зарплаты.

Всего по стране работодатели должны своим сотрудникам два миллиарда гривен. И эта цифра с каждым днем растет. Государство этого не видит. Именно поэтому его работа очень важна для всей страны.

Наталия Королевская объяснила: «Мы собрали команду лучших профессионалов, которые сердцем прочувствовали боль украинцев, нуждающихся в социальной помощи. И к проблеме каждого человека подходят индивидуально. А также проводят экспертизу решений власти в социальной сфере и прогнозируют последствия».

Первый проект Института – это Социальный рейтинг регионов. «Мы рассматриваем несколько ключевых направлений: комплексную оценку ситуации в регионе – состояние рынка труда и уровень безработицы, уровень оплаты труда, защита семьи и детей, оздоровление детей. С помощью этого проекта общество сможет оценить работу социальной сферы каждой области и увидеть реальную ситуацию, которую часто пытаются спрятать с помощью жонглирования цифрами», -рассказала политик.

Сооснователь и директор Института Василий Кострица, заслуженный профессор Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины (2002) заверил, что Институт разрабатывает Стратегии социальной защиты граждан. «Чтобы каждый пенсионер, чернобылец или социальный работник понимал общее направление движения и мог увидеть себя через год, три, пять, десять лет. Работа над документом уже завершается. И скоро мы представим его общественности», - рассказал он.

А главное, деятельность Института будет охватывать всю Украину. «Для этого мы привлекаем лучших региональных экспертов и общественных активистов. Планируется открытие филиалов в каждой области. Чтобы наша работа носила максимально прикладной характер и базировалась на глубоком понимании реальных проблем людей на местах», -подчеркнула Наталия Королевская.

В свою очередь, глава экспертного совета Института, доктор экономических наук, проректор Киевского национального экономического университета Анатолий Колот, отметил, что разработанный командой Королевской Социальный рейтинг, позволит беспрерывно мониторить развитие социальной сферы в каждом регионе.

А Наталия Королевская продолжила: «Единственный в своем роде Институт будет ежеквартально готовить такой рейтинг. Сегодня мы представляем данные по состоянию на 1 января 2014 года. За последние 4 месяца ситуация изменилась, но стало только хуже. Следующий рейтинг мы презентуем в мае».