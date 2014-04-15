Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады Украины

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть проекты постановлений о прекращении полномочий народных депутатов украины Вадима Колесниченко и Романа Ванзуряка, а также рассмотреть во втором чтении законопроект об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины.

В повестку дня работы парламента также предполагается включить проект постановления о необходимости принятия мер для стабилизации курса национальной валюты.

Читайте такжеТурчинов поручил проверять присутствие зарегистрированных в зале нардеповКроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон Украины “О выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” (относительно избрания городских глав по мажоритарной системе абсолютного большинства).

Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты по защите персональных данных и относительно предотвращения противодействия дискриминации.