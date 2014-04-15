Мэр Славянска уже не рада "зеленым человечкам" в городе (видео)

Неля Штепа рассказала, что сегодня утром неизвестные зашли в магазин «Паляница» и вынесли товар и деньги, сообщает Славгород.

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Сейчас она находится дома. Но медики запретили ей вставать.