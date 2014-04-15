Мэр Славянска уже не рада "зеленым человечкам" в городе (видео)
10:46, 15 апреля 2014Политика
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Городской голова Славянска Неля Штепа через местный телевизионный канал «САТ+» обратилась к жителям города с просьбой не выходить на улицу и рассказала, что в городе начались мародёрства.
Неля Штепа рассказала, что сегодня утром неизвестные зашли в магазин «Паляница» и вынесли товар и деньги, сообщает Славгород.
Читайте такжеВ Славянске учебные заведения приостановили свою работу на неопределенное времяТакже, появилась информация, что во время объезда города мэру Славянска стало плохо, у неё случился гипертонический криз.
Сейчас она находится дома. Но медики запретили ей вставать.
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