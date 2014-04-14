На редакцию интернет-издания Горловки напали сепаратисты и похитили главреда

В редакцию Gorlovka.ua вторглись люди в масках и силой вывели под руки главного редактора. Об этом редакция издания сообщила на официальной странице "Вконтакте".

Сегодня, около 11 часов в редакцию сайта Gorlovka.ua и газеты «Криминал-Экспресс» вторглись активисты в масках. Семеро мужчин бесцеремонно под руки вытолкали главного редактора издания из кабинета и увезли в неизвестном направлении. Работа редакции блокирована, также не работает сайт.

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По информации "ОстроВа" со ссылкой на донецкую журналистку Елену Смирнову, в заложники Билинского взяли активисты митинга под ГУВД Горловки и повели разбираться под осажденное ГУВД, за то, что "якобы нашли на его сайте оскорбительные для них слова: "сепаратисты" и "террористы". Тщательно изучив публикации на сайте, так и не нашли".