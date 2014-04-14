Путин и Медведев подняли себе зарплаты сразу втрое

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 14 апреля. С таким же коэффициентом будет увеличена и заработная плата премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По подсчетам газеты «Ведомости», ежемесячный доход премьера Медведева составляет чуть более 215 тысяч рублей, а доход президента Путина — около 280 тысяч рублей в месяц, сообщает Lenta.ru.

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В пятницу, 11 апреля, глава государства и члены правительства опубликовалисвои отчеты о доходах. У Путина и Медведева они были существенно ниже, чем в 2012 году: президент заработал 3,6 миллиона рублей, а премьер — 4,2 миллиона рублей. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сравнительно невысокий заработок российского лидера объясняется тем, что в 2012 году Путин получил компенсацию за неиспользованные отпуска, при этом его зарплата не менялась. То же касается и главы кабинета министров, доход которого упал с 5,8 миллиона в 2012 году до 4,2 миллиона в 2013-м.