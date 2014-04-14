Франция направила в Черное море противолодочный фрегат

03:29, 14 апреля 2014
Политика
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МС Франции продолжает наращивать военный потенциал в акватории Черного моря в связи с военной эскалацией в Украине

фрегат Dupleix / korabley.net

Об этом сообщают специалисты центра стратегического и оборонного анализа infosdefense.com, информирует еizvestia.com.

"Противолодочный фрегат Dupleix с 14 апреля по 1 мая будет выполнять поставленные перед ним задачи в Черном море", — говорится в сообщении.

В центре напоминают, что с 28 марта французское спасательное судно FS Alize вошло в Черное море, где участвовало в военно-морских учениях в Варне (Болгария). После завершения учений судно назад не возвращалось.

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По данным специалистов центра, 10 апреля Босфор и Дарданеллы пересекли эсминец ВМС США "Дональд Кук" и корабль разведки ВМС Франции Dupuy de Lome. 

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