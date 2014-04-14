В Одессе сепаратисты перевернули авто местного телеканала

Об этом сообщила в Facebook редактор канала Екатерина Ерская.

"Сторонники антимайдана перевернули служебную машину нашей съёмочной группы. Активисты видели, что мы снимаем, как они забрасывают яйцами здание. На обратном пути, видимо, решили отомстить", - написала она.

"Оператор, журналист и я цели. Мы шли позади колонны. Пишем заявление, работают эксперты", - отметила она.

хулиганы якобы увидели в машине красно-черный флаг, который достали, разбив лобовое стекло. Затем машину, несмотря на табличку "телевидение", перевернули, поскольку считали, что она принадлежит "Правому сектору", пишет Украинская правда.

Сотрудники телекомпании утверждают, что флажков в машине не было.

Инцидент происходил на глазах работников милиции, однако они не вмешивались

Агентство также сообщает, что пророссийские активисты в воскресенье провели митинг у здания управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Лидеры активистов провели переговоры с руководством СБУ и милиционерами, охранявшими вход в здание. Правоохранители заверили общественников, что не будут разгонять мирные митинги. В итоге лидеры акции призвали сторонников возвращаться на Куликово поле.

Однако это устроило не всех участников акции - некоторое количество активистов все-таки осталось перед СБУ, часть разошлась. В итоге на Куликово поле пришли всего несколько сотен человек, которые активно выражали недовольство своими лидерами и отсутствием штурма.