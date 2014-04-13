В Краматорске сепаратисты установили блок-пост около военного аэродрома

В Краматорске (Донецкая область) продолжают оставаться захваченными сепаратистами 2 здания - городского совета и городского УВД.

"В Краматорске (Донецкая область) продолжают оставаться захваченными сепаратистами 2 здания - городского совета и городского УВД. Около городского совета установлена баррикада", - передают Новости Донбасса. Также журналист "Новости Донбасса" сообщает, что сепаратисты установили блок-пост около местного военного аэродрома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter