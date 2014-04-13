В Краматорске сепаратисты установили блок-пост около военного аэродрома
10:19, 13 апреля 2014Политика
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В Краматорске (Донецкая область) продолжают оставаться захваченными сепаратистами 2 здания - городского совета и городского УВД.
Фото: novosti.dn.ua
"В Краматорске (Донецкая область) продолжают оставаться захваченными сепаратистами 2 здания - городского совета и городского УВД. Около городского совета установлена баррикада", - передают Новости Донбасса.
Также журналист "Новости Донбасса" сообщает, что сепаратисты установили блок-пост около местного военного аэродрома.
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