В Краматорске сепаратисты установили блок-пост около военного аэродрома

10:19, 13 апреля 2014
Политика
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В Краматорске (Донецкая область) продолжают оставаться захваченными сепаратистами 2 здания - городского совета и городского УВД.

Фото: novosti.dn.ua

"В Краматорске (Донецкая область) продолжают оставаться захваченными сепаратистами 2 здания - городского совета и городского УВД. Около городского совета установлена баррикада", - передают Новости Донбасса. 

Также журналист "Новости Донбасса" сообщает, что сепаратисты установили блок-пост около местного военного аэродрома.

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