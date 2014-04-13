Россия приглашает Добкина на переговоры РФ-Украина-США-ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

"Учитывая то, какая путаница там происходит, и то, что губернаторы в целом ряде регионов Юго-Востока назначены этой властью и вызывают большие вопросы у населения, наверное, оптимальным критерием на данном этапе было бы участие в президентских гонках", - сказал он.

Лавров считает, что участников в таких выборах не должно быть больше 20, "но, наверное, несколько ведущих кандидатов по рейтингам и географической привязке можно было бы определить".

Министр отметил, что прочитал решение Партии регионов о выдвижении своим кандидатом Михаила Добкина и предложения партии по поводу русского языка как второго государственного и децентрализации в виде прямого избрания законодательного собрания и губернаторов.

"Там нет слова "федерализация", и никто за него не цепляется. Как раньше говорили, "главное не шашечки, а чтобы можно было ехать". Суть этих требований заключается в больших полномочиях для регионов", - настаивает Лавров.

Читайте такжеРоссия отрицает наличие ее агентов на востоке УкраиныМинистр также рассказал, что будет разговаривать Керри и Эштон по поводу формата обсуждаемого мероприятия.

"При всех обстоятельствах, независимо от того, удастся ли договориться, чтобы ведущие представители юго-восточных и других регионов при необходимости присутствовали на этой встрече, решения "Партии регионов", которые также могут быть приняты и другими структурами, которые отображают интересы юго-Востока Украины, будут лежать в основе нашей позиции в ходе возможных переговоров", - подчеркнул он.

Как известно, с момента побега бывшего президента Украины Виктора Януковича из страны, Россия не признает новое руководство и повторяет, что вести переговоры здесь "не с кем".

На съезде ПР кандидатура Михаила Добкина была поддержана и выдвинута от Партии регионов на пост презиедента Украины.