Активисты пикетируют заседание СНБО и требуют остановить агрессию РФ

Автомайдан и Автодозор пикетируют заседание СНБО с требованием остановить агрессию России на востоке Украины, сообщает Украинская правда со ссылкой на активистов, которые сейчас находятся возле МВД. Именно там заседает СНБО.

"Заседание по этому поводу должно было быть проведено несколько недель назад, потому что действия были очевидны. Бездействие и.о. президента Александра Турчинова и его команды приводит к потере территориальной целостности", - заявили активисты.

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Как известно, ранее в МВД заявили: на границе Полтавской и Харьковской областей представители МВД Украины задержали 10 автобусов, в которых ехали около 70 вооруженных человек, преимущественно молодые мужчины.

В свою очередь активисты сообщили, что на КПП Чутово "наших избили, разбили машины", милиция создала блок-пост с БТРом и десятками автоматчиков.

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"Сотня избитых. Разбитые авто. Вытаскивали из рейсовых маршруток и избивали мужчин, которые не имели прописки " схидняков " (восточных областей). Но на большинство машин менты нападали сразу. Видели киевские номера, били стекла, тыкали автоматами и били прикладами", - заявили активисты.

12 апреля в ряде городов восточной Украины вооруженные сепаратисты захватили госздания, управления МВД и СБУ и требуют проведения референдума и федерализации.