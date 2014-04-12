Дещица требует прекратить деятельность спецслужб РФ на востоке Украины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом Дещица заявил сегодня во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе разговора собеседники обсудили подготовку к запланированной на 17 апреля в. Женеве встречи руководителей внешнеполитических ведомств Украины, США, ЕС и РФ.

Дещица обратился с требованием положить конец провокационной деятельности агентов российских спецслужб в восточных областях Украины, целью которой, по мнению украинской стороны, является сорвать проведение женевской встречи и помешать поиску путей урегулирования существующего кризиса в украинско-российских отношениях.

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Как сообщал УНИАН, 8 апреля МИД заявил, что обострение ситуации в отдельных городах востока и юга Украины инспирировано извне и вызвано подрывной деятельностью Российской Федерации. Как отмечалось в заявлении, «в осуществление провокаций вовлечены группировки, которыми руководят российские спецслужбы».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не отказалась от попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодые люди с пророссийскими лозунгами осуществили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России.

Донецкая ОГА и УСБУ в Луганске – до сих пор в руках вооруженных сепаратистов.

Сегодня ночью в Донецке сепаратисты захватили областную прокуратуру, здание уже освобождено от посторонних, а также в городе Славянск – райотдел милиции.