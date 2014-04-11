Политическая ситуация на Днепропетровщине “более-менее спокойная” - Коломойский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский во время совещания премьер-министра Украины Арсения Яценюка с руководством мэров городов Днепропетровской и Запорожской областей, которая проходила сегодня в Днепропетровске.

По его словам, руководство области вместе с силовыми структурами “старается не допускать нарушений правопорядка, проявлений сепаратизма и других негативных явлений”.

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“В Днепропетровской области все в порядке - посевная кампания проходит успешно, и уже завершается. В горно-металлургическом комплексе также все в порядке. Уровень производства стали и проката в марте составлял 99% производства за февраль. На 11-20% возросло производство железорудного сырья”, - сказал председатель Днепропетровской ОГА.

В то же время, по словам Коломойского, “нам не стоит расслабляться, мы должны действовать по условиям военного времени”.

Премьер-министр Украины поблагодарил руководство Днепропетровской области за стабилизацию ситуации в регионе.