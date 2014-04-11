Россия игнорирует президентские выборы в Украине

В связи с отсутствием заявок ЦИК не зарегистрировал ни одного российского наблюдателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ЦИК Константина Хивренко.

«По состоянию на 11 апреля, у нас зарегистрировано 144 официальных наблюдателя от международных организаций. Что касается России, то ни одной заявки от РФ, как иностранного государства, нет. Также ни одной заявки от международных организаций, которые были бы связаны с Россией, на сегодняшний день нет», - сказал Хивренко в комментарии агентству.

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