НАТО предоставило фотодоказательства присутствия российских войск на границе с Украиной
Альянс НАТО представил спутниковые фотографии, которые свидетельствуют о развертывании российских войск вблизи границы с Украиной. Специалисты насчитали на этих снимках около 40 тысяч военных, рядом с которыми размещены танки, боевые бронемашины, артиллерия и авиация.
НАТО утверждает, что фотографии были сделаны в период с 22 марта до 2 апреля, передает Радио Свобода.
Британский бригадный генерал Гери Дикин заявил на брифинге в военном штабе альянса на юге Франции, что НАТО фиксирует российские войска в более ста различных местностях, расположенных вблизи границы Украины.
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Он добавил, что эти силы в случае получения приказа готовы двигаться быстро и представляют собой «реальную угрозу» для Украины.
Наращивание численности российских военных подразделений на границе с Украиной вызывает обеспокоенность, что Москва может готовить продолжение агрессии в Украине после мартовской аннексии Крыма.