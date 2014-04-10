НАТО предоставило фотодоказательства присутствия российских войск на границе с Украиной

НАТО утверждает, что фотографии были сделаны в период с 22 марта до 2 апреля, передает Радио Свобода.

Британский бригадный генерал Гери Дикин заявил на брифинге в военном штабе альянса на юге Франции, что НАТО фиксирует российские войска в более ста различных местностях, расположенных вблизи границы Украины.

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Он добавил, что эти силы в случае получения приказа готовы двигаться быстро и представляют собой «реальную угрозу» для Украины.

Наращивание численности российских военных подразделений на границе с Украиной вызывает обеспокоенность, что Москва может готовить продолжение агрессии в Украине после мартовской аннексии Крыма.