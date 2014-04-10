ЦИК настаивает на принятии закона о статусе оккупированных территорий

18:36, 10 апреля 2014
Политика
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В Центральной избирательные комиссии надеются, что до конца этой пленарной недели Верховная Рада примет закон о статусе оккупированных территорий.

Украина должна выяснить статус оккупированных территорий

Это позволит решить вопрос голосования граждан, проживающих в Крыму, на президентских выборах 25 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, об этом сегодня во время встречи с делегацией Миссии Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил председатель Центризбиркома Михаил Охендовский.

Читайте такжеПравительство будет противодействовать гуманитарной катастрофе в Крыму - ПорошенкоОн отметил, что вопросы образования избирательных комиссий на временно оккупированных территориях АРК и города Севастополя должен быть урегулирован законом о статусе этих территорий, проект которого находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. ЦИК продолжает надеяться на его безотлагательное рассмотрение парламентом на этой пленарной неделе.

Напомним, внеочередные выборы президента Украины состоятся 25 мая 2014 года

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