Путин заявил, что не планировал аннексии Крыма, а решение принял после "тайных" соцопросов

Аннексии Крыма не планировалось, решение было принято после «тайных» социологических опросов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

"Я бы хотел присоединиться к словам благодарности и крымчанам, и севастопольцам за ту позицию, которую они заняли. Более того, я хочу вам сказать, что решения-то мною были приняты окончательные после того, как стало ясно настроение людей. Мы ведь не готовились к такому развитию событий. Откровенно говоря, можно было себе представить, как люди настроены, но мы этого достоверно не знали", - сказал Путин.

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"И только после проведения первых социологических опросов, прямо скажу, проведенных скрытно, цифры были достаточно близки к реалиям. Стало окончательно ясно, что нами линия поведения выбрана правильно", - заявил он.

По его словам, первый социологический опрос показал, что за присоединение к России выступает около 80% населения в Крыму в целом, а в Севастополе – еще больше.

"А на референдуме, когда уже процесс начал развиваться, так обычно всегда бывает, это число возросло еще почти до 97 процентов, 93 процентов. Это, конечно, удивительный показатель. Но все это произошло благодаря вашей позиции", - добавил он.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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В то же время, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, выступая 31 марта на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, созванном по инициативе представителей Украины и Литвы, бывший глава крымско-татарского Меджлиса и один из лидеров крымско-татарской общины в Крыму Джемилев назвал референдум в Крыму «циничным», «так называемым» и «абсурдным».

«Абсурдно решать вопрос о принадлежности к той или иной стране на основе местного референдума, - сказал Джемилев во время выступления. - Право на самоопределение может быть только у коренного народа, и в Крыму таковым являются крымские татары. Но татары бойкотировали этот референдум».

Джемилев добавил, что, по его данным, в референдуме участвовали не 82% жителей Крыма, как сообщают российские власти, а всего 32,4%.

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Напомним, 27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, состоявшийся в Крыму, признан незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь, 58 членов Генассамблеи воздержались.

Сегодня, 10 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса и запретила россиянам занимать руководящие должности в ПАСЕ до конца года в связи с поддержкой российскими депутатами действий по оккупации и аннексии Крыма Москвой.