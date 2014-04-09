Депутат Мирошниченко выступает против федерализации Украины

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Я не разделяю мнение о федерализации, и не потому, что я против мнения моих избирателей, а потому, что это неправда и это нечестно", - сказал депутат.

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По словам Мирошниченко, людей волнует, чтобы там, где они проживают, были и полномочия, и ресурсы.

"Что такое федерализация? Вчера делили в Киеве, а сегодня - в областном центре, а люди как не видели ни ресурсов, ни полномочий, так их и не будет",- добавил он.

Мирошниченко выступает за то, "чтобы территориальная община получала все возможности, и это не федерализация".