Языковой вопрос - искусственный, но люди должны знать, кто «раскачивает эту лодку» - Фагот

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот).

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«Мы сейчас говорим о языковых вопросах, хотя на самом деле понимаем, что языкового вопроса в Украине не существует. Он искусственный. Я понимаю, что это выгодно тем, кто сейчас называет себя сепаратистами, и Кремлю - стопроцентно. Но чтобы говорить о том, кто у нас раскачивает эту лодку, нужно начать копать, и рассказывать людям, что конкретный человек делал то и то для того, чтобы у нас языковой вопрос возник», - отметил он.