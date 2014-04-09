Россия превратила Крым в штаб поддержки сепаратистов - МИД

В МИД Украины заявляют, что РФ превратила территорию Крыма в штаб поддержки сепаратистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Аннексировав Автономную Республику Крым, Российская Федерация превратила территорию полуострова в штаб поддержки сепаратистов, координирующий их преступные действия, поставляя диверсантов и вооружения”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, все это происходит на фоне сосредоточения значительного количества наступательных подразделений Вооруженных сил РФ на границе с Украиной.

Он отметил, что несмотря на требования со стороны официального Киева и призывы международного сообщества российской стороной продолжается подрывная деятельность, угрожающая безопасности Украины и ее граждан.

Неопровержимым доказательством этого являются практически ежедневные задержания СБУ российских шпионов и членов диверсионных групп, которые координируются ФСБ и военной разведкой РФ.

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“Есть свидетельства о непосредственном участии граждан РФ в координации и реализации планов по силовому захвату объектов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях”, - сказал Перебыйнис.

Он также отметил, что в последнее время от официальных представителей Российской Федерации в Украине слышны немыслимые попытки оправдать сепаратизм в Украине.

“Нас упрекают в “двойных стандартах”, пытаясь сравнивать события во время Евромайдана и нынешние сепаратистские акции на юге и востоке Украины”, - сказал Перебыйнис.

Он подчеркнул, что во время Евромайдана люди восстали и умирали под государственным флагом Украины, а инспирированные российской стороной нынешние события на юге и востоке, не говоря об Автономной Республике Крым, происходят под флагами чужого государства и сопровождаются надругательством над государственными символами Украины.

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“Во-вторых, протестующие на Евромайдане выступали за единство и целостность украинского государства, а сепаратисты в Крыму, на юге и востоке Украины хотят расколоть наше государство в угоду Кремлю”, - сказал он.

По его словам, то, что делает сегодня Россия на юге и востоке Украины, в действительности является попыткой любой ценой удержать Украину в сфере своего влияния.