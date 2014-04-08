Милиция расследует нападение пророссийских активистов на автобус с бойцами ВВ в Харькове

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Киевского Райотдела города Харькова от оператора службы «102». Около 15-30 по улице Чернышевского неустановленные лица повредили автобус «ПАЗ», в котором передвигались военнослужащие внутренних войск", - говорится в сообщении пресс-службы харьковской милиции.Читайте такжеВ сети появилось видео нападения пророссийских активистов на автобус с милицией в Харькове

Правоохранители шли на площадь Свободы для того, чтобы сменить своих коллег, которые осуществляли задачи по охране общественного порядка. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Военнослужащие при помощи другого транспортного средства добрались до площади Свободы и в настоящее время несут службу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований. Следователи квалифицировали действия злоумышленников по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Проводится досудебное расследование.