Кернес сообщил о результатах переговоров в Харьковской ОГА

Харьковский горсовет не будет инициировать проведение местных референдумов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес после встречи с представителями антимайдановцев, которые вчера заняли здание облгосадминистрации.

По словам Кернеса, для проведения местного референдума о федерализации Украины, на чем настаивают представители Антимайдана, нет законных оснований.

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«Никаких референдумов на сепаратистские темы тут не будет. Харьков — это часть Украины. Я сказал об этом активистам в ходе встречи с ними. Кроме того, я считаю, что чтобы выдвигать какие-либо требования необходимо иметь четкую конструктивную позицию. У активистов такой позиции нет», - сказал мэр.

По данным пресс-службы горсовета, на встрече с митингующими было принято решение, что они оформят заявку, список вопросов и проект решения, которые будут вносится на внеочередную сессию облсовета.

В свою очередь представитель активистов, которые заняли облгосадминистрацию, заявил, что их требования не услышаны и люди останутся перед зданием и внутри него.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля вечером в Харькове несколько сотен сторонников федерализации оттеснили милиционеров и захватили здание облгосадминистрации и установили на нем флаг России.

Сегодня, 7 апреля на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее по очереди флага России и флага с гербом Харькова. В обладминистрации продолжаются переговоры представителей власти с активистами, которые заняли здание.

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Местный Евромайдан объявил мобилизацию активистов на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации, занятым антимайдановцами.

Около 13.00 пророссийски настроенные молодые люди с битами и в масках разогнали проходивший на площади Свободы митинг сторонников Евромайдана.