Дещица угрожает сепаратистам "суровым ответом"
12:40, 07 апреля 2014Политика
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И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявляет, что в случае обострения ситуации на востоке Украины ответ украинского правительства будет намного суровее.
Дещица уверен, что большинство провокаторов - "российские туристы"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
“Ответ будет намного суровее”, - подчеркнул Дещица, отметив, что руководство силового блока правительства уже находится в этом регионе, работает с местной администрацией для того, чтобы нормализовать ситуацию.
Он отметил, что большинство провокаций в этом регионе осуществляют “российские политические туристы”, количество которых меньше, чем ранее, но их активность больше.
Как сообщалось, 6 апреля пророссийские митингующие захватили здание Харьковской ОГА. В Донецке пророссийскими активистами также захвачены здания ОГА и СБУ. В Луганске сепаратисты взяли штурмом Управление СБУ.
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