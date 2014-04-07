Дещица угрожает сепаратистам "суровым ответом"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Ответ будет намного суровее”, - подчеркнул Дещица, отметив, что руководство силового блока правительства уже находится в этом регионе, работает с местной администрацией для того, чтобы нормализовать ситуацию.

Он отметил, что большинство провокаций в этом регионе осуществляют “российские политические туристы”, количество которых меньше, чем ранее, но их активность больше.

Как сообщалось, 6 апреля пророссийские митингующие захватили здание Харьковской ОГА. В Донецке пророссийскими активистами также захвачены здания ОГА и СБУ. В Луганске сепаратисты взяли штурмом Управление СБУ.