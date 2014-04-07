Президент Чехии готов поддержать самые строгие санкции против России
04:42, 07 апреля 2014Политика
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Глава Чехии готов поддержать самые строгие санкции против России в случае аннексии востока Украины.
Президент Чехии готов поддержать самые строгие санкции против России / REUTERS
В случае, если Россия аннексирует восток Украины, чешский президент Милош Земан готов поддержать самые строгие санкции в отношении России, передает Радио Прага.
В таком случае, заявил глава Чехии в радиопрограмме "Разговоры из Лан", он бы высказался за проведение НАТО военной операции на территории Украины.
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Как ранее сообщал УНИАН, в воскресенье в ряде восточных областей прошли сепаратистские провокации. В частности, сепаратисты захватили ОГА в Донецке и Харькове, а в Луганске штурмом взяли СБУ и захватили филиал Нацбанка.
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