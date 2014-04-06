Поддержка Таможенного союза в Украине обвалилась до 28%

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг по заказу Международного республиканского института.

53% украинцев поддерживают интеграцию в Евросоюз. При этом, против интеграции в ЕС выступили 28%, 11% - затруднились ответить, 8% не стали бы голосовать на референдуме.Читайте такжеПутин опасается, что кризис в Украине может негативно повлиять на Таможенный союз28% граждан готовы поддержать присоединение Украины к Таможенному союзу. 51% украинцев проголосовали бы против, 15% не стали бы голосовать, 6% не определились с ответом.

Опрос проводился во всех регионах Украины (в том числе и в Крыму) с 14 до 26 марта, опрошено 1200 граждан Украины старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,8 %.