Прокуратура Киева просит пострадавших на Майдане прийти на допрос

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, «чтобы избежать бюрократической волокиты, продемонстрировать открытость и как можно быстрее раскрыть резонансное дело, следователи прокуратуры предоставили свои контактные данные».

Граждане могут обратиться в следственное управление прокуратуры г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Горького (Антоновича), 114, к следователю по особо важным делам Рыбке Геннадию Ивановичу (096-146-96-01) или к старшему следователю Трубникову Льву Леонидовичу (050-593-30-76) .

«Сейчас в прокуратуру уже обратилось 30 пострадавших. Мы готовы принимать людей и в субботу, и в воскресенье. Звоните в любое время. Мы стремимся как можно быстрее раскрыть это резонансное преступление», - Рыбка.

Читайте такжеГПУ открыла еще одно уголовное дело против ЯнуковичаСледователь также отметил, что много людей, которых доставляли в больницы 18-20 февраля, указывали неверные данные, опасаясь уголовной ответственности. Прокуратура пытается установить этих лиц.

«Десять пострадавших указали неправильное место жительства, кое-кто назвал лишь свое имя и дату рождения без указания адреса. Мы, конечно, могли бы найти их через работников милиции, но это требует времени, которого у нас нет», - добавил Рыбка.