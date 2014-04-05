Захарченко: Сашко Билый - не последняя жертва

Такое мнение он высказал в интервью российскому Первому каналу.

"Саша Белый - это только начало. Я думаю, что будут новые убийства", - подчеркнул экс-министр МВД.

Он отметил, что есть много вопросов к тому, как проводились следственные действия на месте гибели Музычко, что за непонятные люди находились там, и как можно самостоятельно выстрелить себе в сердце два раза.

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Напомним, в ночь на 25 марта в Ровенской области был убит один из лидеров "Правого сектора" Александр Музычко, известный как Сашко Билый.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов заявил, что Музычко застрелил сам себя, когда при попытке задержания бойцами "Сокола" оказал им вооруженное сопротивление.