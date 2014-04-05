Тимошенко пообещала расширить полномочия оппозиции

02:05, 05 апреля 2014
Политика
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Юлия Тимошенко хочет инициировать в Верховной Раде закон об оппозиции, который предоставит оппозиции право назначать руководство Счетной палаты. 

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Об этом экс-премьер сообщила в эфире Шустер LIVE, передает ТСН.

"Я считаю, что настоящим, сильным, мотивированным контролером власти является оппозиция, но оппозиции нужно дать инструмент", - сказала Тимошенко.

По словам Тимошенко, законопроект будет предусматривать право оппозиции назначать руководство Счетной палаты.

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Также экс-премьер добавила, что планирует предложить документ для рассмотрения в ВР уже в ближайшие дни.

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