Тимошенко пообещала расширить полномочия оппозиции

Об этом экс-премьер сообщила в эфире Шустер LIVE, передает ТСН.

"Я считаю, что настоящим, сильным, мотивированным контролером власти является оппозиция, но оппозиции нужно дать инструмент", - сказала Тимошенко.

По словам Тимошенко, законопроект будет предусматривать право оппозиции назначать руководство Счетной палаты.

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Также экс-премьер добавила, что планирует предложить документ для рассмотрения в ВР уже в ближайшие дни.