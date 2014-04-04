Румыния продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины - посол

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом он сказал во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Даниилом Лубкивским.

В контексте обсуждения ситуации в Крыму, Лубкивский поблагодарил румынскую сторону за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за соавторство резолюции по территориальной целостности Украины, которая была принята Генассамблеей ООН 27 марта.

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В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития украинского-румынского сотрудничества, в том числе путем активизации политического диалога на высшем уровне.

Ионеску приветствовал подписание политической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Стороны договорились активизировать сотрудничество по приоритетным направлениям повестки дня двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической и гуманитарной сферах.