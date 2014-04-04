Аваков хочет сажать на 2 года за продажу голоса на выборах

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагаетусилить ответственность всех сторон избирательного процесса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Аваков выступает с инициативой принятия Закона Украины о внесении соответствующих изменений в Уголовный Кодекс Украины.

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"Новый Законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Речь идет о наказании за подкуп избирателей, подтасовки результатов волеизъявления, подделку избирательной документации и других правонарушений избирательного процесса", - сообщил он.

Министр заявляет, что данные изменения станут еще одной новацией для украинского законодательства" - введение уголовной ответственности для избирателей, которые соглашаются принять средства и другие материальные блага в обмен на голосование за того или иного кандидата, политическую силу.

"Ни для кого не секрет, что подкуп избирателей и другие нарушения стали нормой жизни для украинского общества. Задача МВД - положить конец безответственной деятельности лиц, для которых подкуп избирателей - обычное дело.. Отвечать за подкуп должны не только те, кто предлагает, но и те, кто соглашается", - говорит Аваков.

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Министр предлагает ввести следующую норму: если избиратель согласится отдать свой голос в обмен на денежные или материальные выгоды, он может быть оштрафован в размере от 1700 до 5400 гривень или ему могут быть присуждены исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Если же на "горячем" поймают лиц, которые предлагают избирателю принять "соглашение", то Аваков предлагает ввести тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

"Задача органов внутренних дел заключается не в выявлении и наказании избирателей, которые согласились быть подкупленными. Наша цель в приближении избирательного процесса в Украине к демократическим стандартам, к беспрекословному соблюдению Закона всеми сторонами избирательного процесса и профилактики возможных нарушений избирательных прав граждан", - сказал он.

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Аваков подчеркнул, что обратится к и.о. Президента Украины и Кабмину с предложением внести соответствующий Законопроект в повестку дня ближайшего заседания Верховной Рады для его немедленного и внеочередного обсуждения.