Арбузов обещает, что Украина усилит ответственность за нарушения чиновников

Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время встречи в Брюсселе с Марошем Шефчовичем, вице-президентом Еврокомиссии, членом Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений и управления.

«Проведение административной реформы сопровождается коренными изменениями в системе предоставления административных услуг, которая в последние годы характеризовалась рядом недостатков. В октябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон «Об административных услугах», который определил правовые основы реализации прав и свобод физических и юридических лиц сфере административных услуг, организационное обеспечение их предоставления, основные требования к их предоставлению», - рассказал Арбузов.

Он отметил, что продолжение реформы еще требует внесения изменений в законодательство, в частности на уровне ведомственных и правительственных актов. Кроме того, как сказал первый-вице-премьер, планируется усилить ответственность чиновников всех уровней за нарушения в сфере предоставления административных услуг.

«В этой связи очень важным является восстановление взаимодействия с ЕС для реформирования системы государственной службы в Украине», - сказал Арбузов на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем.

Сергей Арбузов также выразил надежду на продолжение плодотворного диалога с Марошем Шефчовичем в дальнейшем и пригласил его совершить визит в Украину в удобное время