Евросоюз должен готовить третью фазу санкций против России - МИД Британии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Хейг заявил во время неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран ЕС в Афинах, на которой председательствует Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Еще не время для третьей фазы санкций, но они должны быть готовы. Потому что ситуация остается очень опасной, очень напряженной. Российские войска в большом количестве сосредоточены на восточной границе Украины", - сказал Хейг.Читайте такжеВеликобритания может заморозить акции российских компаний на Лондонской бирже

"Какой-либо отвод этих войск происходит только на словах. Ситуация является очень серьезной, и мы не видим реальной деэскалации со стороны России. Поэтому Европа не должна медлить с подготовкой третьей фазы санкций", - сказал он.

По словам Хейга, Евросоюз может еще усилить вторую фазу санкций против России, расширив их. Он сказал, что санкции уже имели определенное негативное воздействие для РФ.Читайте такжеМИД Великобритании: для Лондона Крым остается частью Украины

В марте Евросоюз в рамках второй стадии санкций ввел запрет на въезд для 33 граждан России и крымчан-сепаратистов, заморозив также их активы. Третья фаза санкций предусматривает широкие экономические санкции против России в целом.