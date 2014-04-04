Евросоюз должен готовить третью фазу санкций против России - МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявляет, что Европейский Союз должен готовить третью фазу санкций против России, поскольку РФ не отводит свои войска от восточной границы Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Хейг заявил во время неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран ЕС в Афинах, на которой председательствует Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.
"Еще не время для третьей фазы санкций, но они должны быть готовы. Потому что ситуация остается очень опасной, очень напряженной. Российские войска в большом количестве сосредоточены на восточной границе Украины", - сказал Хейг.Читайте такжеВеликобритания может заморозить акции российских компаний на Лондонской бирже
"Какой-либо отвод этих войск происходит только на словах. Ситуация является очень серьезной, и мы не видим реальной деэскалации со стороны России. Поэтому Европа не должна медлить с подготовкой третьей фазы санкций", - сказал он.
По словам Хейга, Евросоюз может еще усилить вторую фазу санкций против России, расширив их. Он сказал, что санкции уже имели определенное негативное воздействие для РФ.Читайте такжеМИД Великобритании: для Лондона Крым остается частью Украины
В марте Евросоюз в рамках второй стадии санкций ввел запрет на въезд для 33 граждан России и крымчан-сепаратистов, заморозив также их активы. Третья фаза санкций предусматривает широкие экономические санкции против России в целом.