Европарламент рекомендует применить санкции к 32 россиянам

Список был составлен комитетом ЕП по иностранным делам. Евродепутаты потребовали от Совета ЕС запретить выдачу виз и заморозить счета граждан России, "которые считаются ответственными за пытки и гибель российского юриста Сергея Магнитского, за юридическое укрывательство этого и за продолжительные притеснения его матери и вдовы". Шестнадцать человек из списка уже внесены в санкционный список США, сообщает РИА Новости.

В список, в частности, входят председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, судья Игорь Алисов, гособвинитель Михаил Резниченко, бывший начальник Бутырского СИЗО Дмитрий Комнов, начальник СИЗО "Матросская тишина" Фикрет Тагиев, а также Александра Гаус, которая исполняла обязанности врача-хирурга в "Матросской тишине", когда туда доставили Магнитского.

Решения сессии ЕП по санкциям носят рекомендательный характер, поскольку ограничительные меры одобряет и принимает Совет ЕС.

Магнитский, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов, скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского, которому было 37 лет, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности.

Читайте такжеВ США предложили распространить "акт Магнитского" на все страныВ апреле прошлого года Минфин США опубликовал "список Магнитского"из 18 фамилий. Закон предусматривает визовые и экономические санкции против россиян, причастных, по утверждению американских законодателей, к нарушениям прав человека. Москва в свою очередь обнародовала свой список из 18 граждан США, которым запрещен въезд в РФ.

Российский список включает имена причастных, по мнению властей, к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод граждан РФ за рубежом.