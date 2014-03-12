Коморовский о Путине: Потенциального агрессора нужно задержать на начальном этапе

Президент Польши Бронислав Коморовский призывает власти Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным задуматься над тем, стоит ли присоединять в состав России Крым, что может привести к международной изоляции РФ.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Коморовский сказал в эфире польского Радио Зет.

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"Это Россия, Президент Путин должны подумать о том, готовы ли рискнуть и оказаться в долговременном периоде международной изоляции в результате получения того, что, честно говоря, Россия и так частично имела", - сказал Коморовский.

Он отметил, что Россия имела договор с Украиной, благодаря которому могла размещать в Крыму свой Черноморский флот.

По словам Президента Польши, кроме международной изоляции, России за присоединение Крыма грозят санкции и экономические проблемы.

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Коморовский отметил, что Польша и другие западные государства никогда не согласятся на присоединение Крыма к России. "Потенциального агрессора нужно пытаться задержать на начальном этапе, на этапе, когда показываем, что мы не беспомощны и не согласимся на логику завершенных фактов. Потому Польша говорит, что абсолютно не признает территориальных изменений с нарушением международного законодательства, не признает отсоединения Крыма от Украины. Это говорят все страны мира, и в дополнение грозят санкциями. Это мощный ответ", - сказал он.

В то же время Президент Польши назвал сомнительным быстрое решение кризиса в Украине. "Не думаю, что здесь возможно какое-то быстрое решение. Продолжается война нервов и демонстрация мышц, и важно на этом этапе не показать трусости и не допустить политического дезертирства", - отметил Коморовский.